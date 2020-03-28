وزير الهجرة يعلن تخصيص مبنيين في مجمع ميسان لحجر المصابين بكورونا

2020/03/28 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ميسان

أعلن وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، اليوم السبت، عن تخصيص مبنيين في مجمع ميسان السكني لحجر المصابين بفيروس كورونا.

وقال موسى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تخصيص مبنيين تابعين للوزارة في مجمع ميسان السكني وسط مدينة العمارة لاستضافة المصابين بفيروس كورونا وكإجراء إحترازي للوقاية من إنتشار الفيروس في البلاد".

واضاف أنه "في إطار حرص الوزارة على دعم الجهود التي تبذلها خلية الازمة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا وتماشياً مع التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة وتعمل على تنفيذها، سيتم استضافة المصابين بفيروس كورونا للمدة التي تقررها اللجان الطبية في المحافظة في هذين المبنيين تنفيذاً للإجراءات الصحية الموحدة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ".

بغداد اليوم ـ الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم السبت، شفاء ثلاث حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اخر موقف محدث لفيروس تضمن شفاء ثلاث مصابين بالفيروس من اصل اربعة، احداهم سيدة من

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان، أنها "سَجلت (11) إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد".

واشارت إلى أن "إجمالي الإصابات المُسجَلة ف

بغداد اليوم- بغداد

حذر مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم السبت، من حدوث كوارث كبيرة، في العاصمة بغداد، نتيجة عدم التزام سكان مناطق شعبية كبيرة، بالارشادات الصحية وحظر التجوال.

وقال الحجامي، في بيان توضيحي بشأن ما يحدث في العاصمة وتلقته (ب

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