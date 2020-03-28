2020/03/28 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن نادي "وست هام" الإنجليزي لكرة القدم، أن 8 لاعبين في صفوفه يخضعون للحجر المنزلي، بع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فريق إنجليزي ينضم إلى لائحة المنكوبين بـ "كورونا" بعد 8 إصابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أعلن نادي "وست هام" الإنجليزي لكرة القدم، أن 8 لاعبين في صفوفه يخضعون للحجر المنزلي، بع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فريق إنجليزي ينضم إلى لائحة المنكوبين بـ "كورونا" بعد 8 إصابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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