صحة الديوانية تعلن شفاء ثلاث حالات من كورونا

2020/03/28 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم السبت، شفاء ثلاث حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

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