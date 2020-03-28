اخصائي امراض وبائية يوضح لـ”العهد نيوز” امكانية انتقال كورونا عبر المطر

2020/03/28 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الاخصائي في الامراض الانتقالية الدكتور قاسم حمزة، امكانية انتقال فيروس كورونا عبر حبات المطر.وقال حمزة في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “فيروس كورونا لا يمكنه الانتقال عبر المطر فدورة المياه من التبخر حتى التجمع كغيوم ثم السقوط كأمطار تستغرق حوالي تسعة أيام، والفيروس لا يستطيع البقاء لهذه الفترة”.ومن المعروف أن فيروس […]

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