وزارة الخارجية تعلن استحصال الموافقة لإرجاع العراقيين من روسيا غداً

2020/03/28 | 22:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، السبت، استحصال الموافقة لإرجاع العراقيين من روسيا يوم غد الأحد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلتقه وكالة صدى، إنه “بالتنسيق مع وزارة النقل وسفارة جمهورية العراق في موسكو تم استحصال الموافقة لرحلة يوم غد الأحد”.ودعا الصحاف، جميع من حجز إلى “التوجه لمطار فنوكوفو”، مؤكداً “إمكانية الحجز في

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