2020/03/28 | 22:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محليات – 28-03-2020 10:04 PM – عدد القراءات: 1308 الاصابات في عموم العراق: ٥٢٦ الوفيات في عموم العراق: ٤٤ حالات الشفاء في عموم العراق: ١٥٣ بغداد: اصابات ١٤٥ وفيات ١٢ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠ارتفاع حصيلة العراق: إجمالي الاصابات 526 والوفيات 44) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠ارتفاع حصيلة العراق: إجمالي الاصابات 526 والوفيات 44) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).