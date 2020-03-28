2020/03/28 | 22:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال وجود اي حالة وفاة لا سامح الله بفايروس كورونا يرجى من عائلة المتوفي الاتصال مع هذه الارقام التابعة لهيئة الحشد الشعبي و ذلك لتبني امر غسل و تكفين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هام جداً🟠) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هام جداً🟠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).