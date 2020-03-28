متظاهرو التحرير : لا احد يمثلنا سياسيا

2020/03/28 | 22:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة).. اعلن المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد عن عدم وجود اية جهة تمثلهم، وأنهم لم يقرروا تشكيل اي حزب سياسي.وقال بيان قرأ اليوم في الساحة واطلعت عليه (المستقلة) “نحن ولاة الدم ونحن أبناء ثورة تشرين الخالدة في أرض الثورة التي ارتوت بدماء الشهداء وسطرنا ملاحم بطولية بصدورنا العارية التي تلقت رصاص القناص وجماجمنا […]

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