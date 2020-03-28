صحة الديوانية تعلن شفاء ثلاث حالات من كورونا

2020/03/28 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، تماثل ثلاث حالات من فيروس كورونا في المحافظة.

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