محمد عبد المجيد - معاناة الجيل الأول مع وطن غادروه!

2020/03/28 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد مُعاناة الجيل الأول مع وطنٍ غادروه!يُعاني أكثر مهاجري الجيل الأول من بلدهم الأم في العالم الثالث إلى وطنهم الثاني المضيف مشكلة تتفاقم مع مرور الوقت؛ فكلما اتسعت المسافة الزمنية زاد وجع المهاجر على وطن غادره ولم يتحرك أهل بلده من مكانهم إلا قليلا!لنأخذ الأخبار والصحف والتلفزيون والبيانات الرسمية الصادرة في الوطن الأم مثالا حيــًا وموجعا و..مؤسفا!في الغرب اختفت رعشة الخوف من شفت......

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