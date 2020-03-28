نائب عن الانبار: امريكا نصبت باتريوت ببعض قواعدها

2020/03/28 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة الانبار فيصل العيساوي، السبت، عن نصب القوات الأمريكي منظومة باتريوت في بعض قواعدها في العراق.وقال العيساوي في حديث لقناة “العهد” الفضائية، ان “المنطقة تمر بحالة من الفوضى الخلاقة وما سربته نيويورك تايمز رسالة أميركية و اميركا في مرحلة اعادة الحسابات “.واضاف ان “تسريبات “نيويورك تايمز” رسالة اطراف الصراع بالمنطقة […]

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