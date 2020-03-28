معتقدات خاطئة حول علاج قشرة الشعر

2020/03/28 | 23:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Woman scratching her head

تُعد مشكلة قشرة الشعر مشكلة عامة لدى الناس، لكن كثيرين لا يدركون أسباب وجود تلك القشرة في شعرهم أو فروة الرأس، وكذلك لا يعرفون الطريقة المناسبة للتعامل معها.

البعض يقول إنها بسبب الماء وآخرون يقولون إنها وراثة، لذا، قررنا دحض كل الخرافات المتعلقة بقشرة الرأس، وتوضيح الطرق المناسبة لتهدئة فروة الرأس المتضررة من القشرة والحكة وفق موقع Self.

ما هي أسباب القشرة؟يمكن أن تتسبب عدة عوامل في ظهور قشرة الشعر الخفيفة، ومنها جفاف الجلد، أو الحساسية تجاه بعض منتجات العناية بالشعر.

ولكن في الحالات الأخطر، قد تظهر قشرة الشعر نتيجة التهاب الجلد المَثِّي، الذي وصفته مؤسسة Mayo Clinic بأنه التهاب مزمن للجلد، ربما يعود سببه إلى التغييرات التي تحدث للهرمونات أو فطريات الجلد.

وتوجد تلك الفطريات لدى معظم الناس في فروة الرأس ولا تسبب أي أضرار، وتتغذى على الزيوت التي تفرزها بصيلات الشعر.

لكن يعتقد الخبراء، في حال سُمح لها بالنمو، يمكن أن ينتج عنها استجابة التهابية تؤدي بدورها إلى تراكم طبقات الجلد مما يتسبب في ظهور القشرة.

وتتمثَّل الطريقة الأفضل لعلاج قشرة الرأس، أياً كان سببها، في أن تعرف أولاً طبيعتها.

في ما يلي توضيح لبعض المعتقدات الخاطئة المتعلقة بالقشرة:

1.



تظهر القشرة بسبب جفاف فروة الرأسإذا كانت بشرتك جافة، أو كنت تتعاملين مع التهاب الجلد التماسي التحسسي الذي ينتج عنه جفاف الجلد، يمكن أن ينتج عن هذا بالتأكيد ظهور القشرة والحكَّة.

لكن فروة الرأس الدهنية يمكن أن تكون عاملاً رئيسياً في تكوُّن القشرة أيضاً.

وذلك بسبب كون فطريات المالاسيزيا، المرتبطة بالتهاب الجلد الدهني، تتغذَّى في الأساس على الزيوت التي يفرزها الجلد وفروة الرأس.



وتزداد حدَّتها حين تكون فروة رأسك دهنية.

لاختيار العلاج المناسب لقشرة الرأس، تلزم معرفة ما إذا كانت فروة رأسك تميل إلى أن تكون دهنية أو جافة.

2.



تدليك فروة الرأس بالزيوت يعالج القشرةيُعد تدليك فروة الرأس بالزيت الساخن أحد الحلول للتخلص من القشرة.

يُفترض أن تضعي زيت جوز الهند الدافئ أو الزيت الزيتون مباشرةً على فروة الرأس، للحصول نتائج ملموسة.

ولكن هل تُعد طريقة فعالة؟ يمكن أن تساعد فقط في ترطيب فروة رأسك إذا كانت جافة، لكنها غير مُجدية إن كانت القشرة المتكونة ناتجة عن الزيوت الموجودة في فروة الرأس.

3.



حك القشرة قبل غسل الشعر بالشامبوحك القشرة قبل غسل الشعر بالشامبو ليس حلاً جيداً، لأنه “إذا كانت القشرة ملتصقة برأسك وسميكة للغاية لدرجة أنها تحتاح لكشطها بالمشط، يحتمل أن تكون حالتك مختلفة وأخطر، كأن تكوني مصابة بالصدفية على سبيل المثال.



وفي هذه الحالة، يشكّل حك الفروة خطورة، ويسبب ألماً أو نزيفاً”.



والنزيف يجعل فروة الرأس عُرضة للعدوى.

4.



يلزم تقليل عدد مرات غسل شعرك إذا كنت تعانين من القشرةإذا افترضنا أنَّ قشرة الرأس تظهر بسبب جفاف الجلد، فسيكون من الجيد غسل الرأس بشكل متكرر.

إذا افترضنا أنَّ قشرة الرأس تظهر بسبب جفاف الجلد، فسيكون تقليل عدد مرات غسل الرأس مراراً فكرة مغرية.

لكن سواء كان ظهورها هو جفاف الجلد أو دهنيته، يلزم غسل الشعر بانتظامٍ للتخلص من تلك القشور المتراكمة على فروة رأسك.

5.



لا داعي لتقشير فروة الرأستقشير فروة الرأس من حينٍ لآخر يبدو أمراً مبالغاً فيه، ويُخيف معظمنا.

لكن ربما يساعدك العلاج بالتقشير إذا كنت تعانين من وجود القشرة، وخصوصاً إذا كنت تظنين أنَّ سبب وجودها هو تراكم منتجات الشعر بشكلٍ مفرط.

6.



لا يمكنك استخدام منتجات تصفيف الشعر إذا كنت تعانين من القشرةقد تظنين أنَّ عليك تجنب استخدام منتجات تصفيف الشعر في حال كنتِ تعانين من القشرة.

يُنصح عامةً بالتحقق من المنتجات التي تستخدمينها للتأكد من أنها لا تضر بحالة شعرك.



بل ويفضَّل تقليل عدد المنتجات التي تستخدمينها لتقليل فرصة ظهور أي آثار جانبية أو أضرار ربما تلحقها بشعرك.

لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنكِ استخدام أي منتجات تصفيف على الإطلاق؛ فطالما تغلسين شعرك بانتظامٍ لمنع تراكم تلك المنتجات على الشعر، يمكنكِ التمتع بتصفيف شعرك باستخدام المنتجات التي تفضلينها.

7.



وجود قشرة الرأس لا يؤثر على نمو الشعرعلى الرغم من أن القشرة لا تُسبب تساقط الشعر بشكلٍ مباشر، فهي مرتبطة بعملية التساقط، خاصةً في حالة الأشخاص الذين يعانون بالفعل من التساقط أو ضعف الشعر.

ارتباط القشرة بالتساقط ليس واضحاً حتى الآن، لكن يعتقد بعض الخبراء أنَّ القشرة ربما تتداخل مع دورة تساقط الشعر العادية.

ويبدو منطقياً أنَّ حك فروة الرأس باستمرارٍ يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر الهش.



فإذا كان شعرك يتساقط بالفعل، يلزم حينها التخلص من قشرة الرأس لمنع حدوث المزيد من الأضرار.

8.



يزداد ظهور قشرة الرأس في فصل الصيففي الحقيقة لا يزداد ظهور القشرة في فصل معين؛ تتراكم القشرة في رأس بعض الناس في فصل الشتاء بسبب أنَّ الهواء يكون أقل رطوبة فينجم عنه تعرُّق وجفاف فروة الرأس، إلى جانب تقليل عدد مرات غسل الشعر بالشامبو بسبب برودة الجو، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم منتجات الشعر، وتكوُّن القشرة، على فروة الرأس.

فيما يجد أشخاص آخرون أن حرارة الجو والرطوبة في فصل الصيف تجعل قشرة الرأس تزداد سوءاً، وهذا ممكن لأن فروة الرأس تكون دهنية أكثر مع التعرُّق.



فضلاً عن وجود القشرة عند بعض الناس على مدار السنة.

9.



كافة القشور تُعد علامة على الإصابة بقشرة الرأسإذا لاحظتِ ظهور القشرة في شعرك أو فروة رأسك، ربما يرجع ذلك لأحد الأسباب التالية:

• التهاب الجلد يمكن أن بسبب ظهور القشرة في فروة الرأس.

• تختلف الصدفية عن قشرة الرأس إلى حدٍ ما؛ فالصدفية مرض مناعة ذاتية يؤدي إلى ظهور بقع سميكة ومتقشِّرة على الجلد، ويمكن أن تُسبب الحكة والتقشُّر.



وكذلك تُسبب جفاف الجلد، والحكة، ونزيف الجلد، والتهيُّج، والألم.

• تُعد الأكزيما مصطلحاً عاماً يصف بعض الحالات المختلفة، وأكثرها شيوعاً هو التهاب الجلد التأتبي الذي ينتج عنه وجود بقع جافة وحمراء على الجلد، ويسبب الحكة التي تؤدي إلى التقشُّر.



غالباً ما يظهر التهاب الجلد التأتبي في مناطق من الجلد مثل اليدين، والكاحلين، والقدمين، والركبتين، والمرفقين.



لكنه يمكن بالطبع أن يصيب فروة الرأس.

يمكن أن تظهر القشرة نتيجة وجود حالات مختلفة ومتعددة، فإذا لم تستطع تشخيص حالتك، أو كنت تواجه مشكلة في معالجتها، يلزم الذهاب إلى أخصائي الأمراض الجلدية للحصول على تشخيص مناسب ودقيق.

علاج قشرة الرأسيُحدد سبب وجود القشرة في فروة الرأس ما إذا كان العلاج سيكون بسيطاً وواضحاً أم أكثر تعقيداً.

إذا كنت تعانين من قشرة الرأس المعتدلة، ينبغي البدء في استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة.

أما إذا كانت القشرة في رأسك بسبب جفاف الجلد، ستحتاجين إلى الحرص على تهدئة فروة رأسك وترطيبها.

تذكري في النهاية أنَّ القشرة مشكلة شائعة للغاية، ولها أسباب عديدة محتملة.



وبمجرد معرفة سبب ظهور القشرة في رأسك، يمكنك حينها التعامل معها بشكل أكثر فعالية.



لذا، لا تترددي في الحصول على استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

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