الحجامي: امالنا تلاشت باعلان الكرخ خالية من الوباء والتفاؤل انحدر للحضيض

2020/03/28 | 23:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، عن تلاشي الامال في اعلان مناطق الكرخ خالية من الوباء.

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