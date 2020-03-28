رئيس كتلة نيابية: امريكا مذعورة من فصائل المقاومة ولا وجود للانقلاب العسكري

2020/03/28 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الى ان امريكا مذعورة من فصائل المقاومة الاسلامية، فيما استبعد حدوث أي انقلاب عسكري.وقال الكعبي في حديث لقناة العهد الفضائية، اليوم السبت، ان “الخروقات الاميركية تكررت للسيادة العراقية” مستدركا ان ” الفصائل والشعب على اهبة الاستعداد للمقاومة”.واضاف ان “الكثير من الفصائل لا تسعى الى التصعيد […]

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