بعد إصابة شقيقه.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني الأسبق بـ

2020/03/28 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طهران اكدت وسائل إعلام إيرانية إصابة محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني الأسبق محمد خاتمي بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وسائل إيرانية عن رضا خاتمي النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني أنه اصيب بكورونا وتم إدخاله المستشفى في العاصمة طهران.فيما تداولت تقارير أنباء عن إصابة محمد خاتمي الرئيس الإيراني الأسبق بعد تأكيد إصابة شقيقه بفيروس كورونا.وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

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