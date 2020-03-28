بالفيديو .. تهديد كادر صحي بـ

2020/03/28 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر قيام احد الاشخاص بتهديد كادر صحي قدم لاجراء فحص لامرأة يشتبه اصابتها بفيروس كورونا .ولم يتسنى لكلكامش برس معرفة ما اذا كان الفيديو التقط في بغداد او في محافظات اخرى .

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