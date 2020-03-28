وزير الاقتصاد الإيطالي: أوروبا ستحتاج لـ “خطة مارشال ضخمة” لاعادة احياء اقتصادها بعد وباء كورونا

2020/03/28 | 23:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعرب وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري، عن ثقته بأن أوروبا ستحتاج إلى “خطة مارشال ضخمة” جديدة، لإعادة إطلاق اقتصادها بعد الضربة التي مني بها من جراء جائحة كورونا.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، انتقد غوالتيري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي نفت ضرورة إصدار سندات للدين […]

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