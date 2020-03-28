الحلبوسي يدعو المواطنين للبقاء في منازلهم ويؤكد: سيتم تجاوز هذا الظرف

2020/03/28 | 23:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، المواطنين للبقاء في منازلهم، فيما اكد على انه سيتم تجاوز هذا الظرف الاستثنائي.

وقال في تغريدة على تويتر وتابعتها "الغد برس"، إن "من واجبي الاطمئنان عليكم، كما أرجو لكم ولأسركم الكريمة الصحة والسلامة وتخطي أزمة الوباء، أدعوكم للبقاء في منازلكم ومساندة بعضنا البعض إنسانيًّا، وسنتجاوز هذا الظرف الاستثنائي بخير وسلام من خلال التزامكم وتكافلكم ..



ودمتم في ود وأمان".

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