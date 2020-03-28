2020/03/28 | 23:14 - المصدر: الغد برس

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مصدر يؤكد اعتقال المتجاوز على الإطباء في محافظة البصرة

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مصدر يؤكد اعتقال المتجاوز على الإطباء في محافظة البصرة

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