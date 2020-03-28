رئيسة برلمان كوردستان تكمل فترة الحجر وتعلن نتيجة اختبار كورونا

2020/03/28 | 23:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المكتب الصحفي لرئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق حسين يوم السبت إكمال الأخيرة فترة الحجز الصحي ونتائج اختبارات فيروس كورونا.

وقال المكتب في بيان ورد لشفق نيوز، إن حسين دخلت الحجر الصحي بعد عودتها إلى إقليم كوردستان قادمة من هولندا في 14 آذار/مارس الجاري، مشيراً إلى أنها أكملت فترة الحجر.

وأضاف البيان أن رئيسة برلمان كوردستان أجرت خلال فترة الحجر الفحص المختبري الخاص بكورونا مرتين وجاءت النتائج سلبية.

ودعا البيان، مواطني الإقليم، إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية حفاظاً على سلامة الجميع".

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