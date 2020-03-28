صحة النجف تعلن شفاء ست حالات من كورونا

2020/03/28 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت، تماثل ست حالات للشفاء من فيروس كورونا في المحافظة.

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