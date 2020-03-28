مسؤول رفيع لـ”العهد نيوز”: الحديث عن الانقلاب العسكري الامريكي وسيلة ضغط لتمرير حكومة الزرفي

2020/03/28 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مسؤول حكومي رفيع، حقيقة وجود انقلاب عسكري امريكي في العراق.وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “الحديث في وسائل الاعلام عن الانقلاب العسكري الامريكي بالعراق ما هو الا وسيلة ضغط لتمرير حكومة عدنان الزرفي”.وبين المسؤول ان “حديث الانقلاب هو محاولة امريكية لتغيير بعض المواقف الرافضة […]

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