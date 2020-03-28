🟠مبادرةُ الحوثي نخوةٌ وأصالةٌ ونبلٌ شهامةٌ


🟠مبادرةُ الحوثي نخوةٌ وأصالةٌ ونبلٌ شهامةٌ
2020/03/28 | 23:19 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم د.

مصطفى يوسف اللداوي لا يملك الفلسطينيون جميعاً إلا توجيه الشكر والتقدير للشعب اليمني العربي الأصيل، الذي انبرى بغيرةٍ عربيةٍ، وشهامةٍ رجوليةٍ، وحكمةٍ يمانيةٍ، ومسؤوليةٍ قوميةٍ، وأمانةٍ دينيةٍ، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠مبادرةُ الحوثي نخوةٌ وأصالةٌ ونبلٌ شهامةٌ) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠مبادرةُ الحوثي نخوةٌ وأصالةٌ ونبلٌ شهامةٌ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).

واصل القراءة على تسريبات نيوز
Sponsored Links