هكذا تبدو رئتا مريض بفيروس كورونا

2020/03/28 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحثون في جامعة جورج واشنطن الأميركية استخدموا تقنية الواقع الافتراضي لفحص رئتي مريض بفيروس كورونا المستجد من الداخل.هكذا تبدو الرئتان المصابتان

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