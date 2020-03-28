2020/03/28 | 23:33 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باحثون في جامعة جورج واشنطن الأميركية استخدموا تقنية الواقع الافتراضي لفحص رئتي مريض بفيروس كورونا المستجد من الداخل.
هكذا تبدو الرئتان المصابتان
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هكذا تبدو الرئتان المصابتان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا تبدو رئتا مريض بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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