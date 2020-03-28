محمد عبد الشفيع عيسى - بيْن التجارة و السياسة، و من الطبيعة إلى الاقتصاد..!

2020/03/28 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_الشفيع_عيسى التجارة والسياسة صنوان لا يفترقان.و هكذا كان .التجارة الدولية تتبع السياسة، وتحاول السياسة أن تقتفي أثر التجارة لتتبعها أو تصحّح مسارها أو تغيّر هذا المسار.هذا ديْدَن العلاقات الاقتصادية والسياسة الدولية على مرّ التاريخ، بما فيه ذلك الحديث و المعاصر، وحتى التاريخ القريب لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثم التاريخ الراهن على مدى عقد أو عقديْن.بعد الحرب العالمية الثانية انبثق ن......

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