حسن أحراث - شيء عن الحجر القمعي سنة 1984

2020/03/28 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث في مثل هذا اليوم بالضبط، أي 28 مارس 1984، أغلقت علي أبواب زنزانة انفرادية بسجن "بولمهارز" بمراكش، لما يزيد عن أربعين (40) يوما.كانت الزيارة ممنوعة، أما "الفسحة" فلم تكن تتجاوز مدتها دقائق معدودة في ساحة فارغة.ولم أتخلص من أنياب تلك الوحدة القاتلة حتى انطلاق محاكمتنا (مجموعة مراكش 1984) في 07 ماي 1984.والتحقت بعد عودتنا من المحكمة بباقي أفراد المجموعة بحي العزلة، وبالضبط بالزنزانة رقم واحد، حيث ......

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