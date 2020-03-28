فاطمة ناعوت - كوميديات أمّي … في عيد الأم (2)

2020/03/28 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت الإثنين الماضي حدثتكم عن أمّي الجادّة الحادّة قليلة الابتسام، التي آمنت بأن الحياة “علمٌ وعملٌ”، وفقط.وأن أية دقيقة تُهدَر في غير ذلك، خسرانٌ وعدم.وقصصتُ عليكم مواقفَ طريفةً ومقالبَ أنتجتها تلك الجدّيةُ الفائقة، واليوم أكمل لكم مواقفَ أخرى.مغارة الكنوز تحت السرير...كانت أمي "تحظر" قراءة أي شيء خارج المنهج الدراسي من أجل التفوّق.والتفوق عند أمي يعني الدرجة النهائية؛ التي لتقبلها أمي عل......

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