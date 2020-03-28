2020/03/28 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، جمع 44 مليار دينار، لدعم الاستعدادات الوقائية ضد فيروس كورونا الجديد.وذكر البنك في بيان له تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “في إطار الجهود الرامية إلى درء الخطر الداهم الذي يُمكن أن يتسبب به تفشي فيروس كورونا الجديد على صحة المواطنين، ولأجل دعم الاستعدادات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يجمع 44 مليار دينار لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يجمع 44 مليار دينار لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).