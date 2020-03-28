الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي يطرح خطة شاملة لعلاج كورونا

2020/03/28 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اطلق الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، خطة شاملة لعلاج انتشار وباء كورونا، داعياً الحكومة لتبنيها من أجل حفظ أرواح العراقيين من هذا الفايروس القاتل.وتضمنت الخطة المقترحة مجموعة من الخطوات الأساسية في جميع القطاعات الصحية والأمنية والمجتمعية ،منها اعادة تأهيل المستشفيات المركزية وتزويدها بالممكن من اجهزة الانعاش والتقنيات الضرورية للحالات الحرجة، و تشكيل […]

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