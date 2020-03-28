المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير: اليمنيّون يُتوّجون خامس أعوام الصمود بوجه عدوان تحالف الشرّ بانتصارات كبرى

2020/03/28 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المجلس السياسي في ائتلاف 14 فبراير بيانا بشان تتويج اليمن خامس أعوام الصمود بوجه عدوان تحالف الشرّ بانتصارات كبرى.وقال المجلس في بيان له تابعته “العهد نيوز” إنّه “اليوم الوطني للصمود، هكذا عبّر اليمنيّون عن واقع المرحلة بعد مرور خمس سنوات على انطلاق أبشع عدوان ضدّ إنسانيّة الإنسان عرفه التاريخ الحديث، عدوان نفّذته الأدوات […]

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