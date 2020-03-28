الهجرة تخصص مبنيين لـ

2020/03/28 | 23:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ، تخصيص مبنيين تابعين للوزارة في مجمع ميسان السكني وسط مدينة العمارة لاستضافة المصابين بفيروس كورونا.وقال في بيان ان " تخصيص المبنيين كإجراء إحترازي للوقاية من إنتشار الفيروس في البلاد ياتي تماشياً مع التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة وتعمل على تنفيذها ".واضاف ان " التخصيص في إطار حرص الوزارة على دعم الجهود التي تبذلها خلية الازمة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا " ، مشيرا الى انه " ستتم استضافة المصابين بفيروس كورونا للمدة التي تقررها اللجان الطبية في المحافظة في هذين المبنيين تنفيذاً للإجراءات الصحية الموحدة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا " .

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