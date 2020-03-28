حقوق الانسان تعلق على تسليم جثث متوفين بكورونا مقابل مبالغ مالية وتأسف لاجراءات الصحة

2020/03/28 | 23:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، ضرورة معالجة مراسم تشييع ودفن المتوفين بفيروس "كورونا" المستجد، على ان لا تتعارض مع التوجيھات الصادرة من الجھات المختصة الصحية.وقالت المفوضية في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس " انھا "تتابع باھتمام ما تقوم به الجھات الصحية المختصة من اجراءات بشأن دفن الموتى الذين توفوا جراء اصابتھم بوباء كورونا".وأضاف البيان، ان "المفوضية تبدي اسفھا الكبير لما وصلت الية الاوضاع نتيجة لعدم استطاعت الجھات الصحية والساندة لھا بدفن جثث المتوفين من ابناء محافظة بغداد تحديدا بسبب عدم تخصيص المكان الملائم، ورفض اھالي المتوفين لدفن الموتى بحجة عدم اتباع الطرق الشرعية من تغسيل وتكفين بحسب العادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليھا".وتابع، انه "يضاف إليھا محاولة البعض منھم استلام الجثث خارج الضوابط المقررة في البروتوكول الصحي الدولي الذي اقرته منظمة الصحة العالمية وتوجيھات وزارة الصحة العراقية في مثل ھذه الحالات الطارئة او بسبب التخوف الغير مبرر والمبالغ فيه من الجثث".ودعت المفوضية في بيانھا "خلية الازمة الى التحرك الجاد للتنسيق مع الحكومات المحلية في بغداد وباقي المحافظات لتخصيص الاراضي المطلوبة والمباشرة باتمام مراسيم التشييع واتباع الطرق الرسمية والشرعية في مثل ھذه الحالات من (تغسيل وتعقيم وتكفين) وبحضور ذويھم لضمان أداء الطقوس الشرعية بحسب رأي رجال الدين إحتراما لحقوق الميت ومراعاة لمشاعر ذوي المتوفين ومواساة لھم على ان لا تتعارض مع التوجيھات الصادرة من الجھات المختصة الصحية".كما شددت، "على ذوي المتوفين الالتزام بالتعليمات الصحية المقررة لما للموضوع من خصوصية وضرورة من اجل الحفاظ على حياة الآخرين ومنع انتشار المرض".

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