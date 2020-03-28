2020/03/28 | 23:43 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة ..حالتا وفاة و 48 مصابا جديدا ب كورونا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة ..حالتا وفاة و 48 مصابا جديدا ب كورونا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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