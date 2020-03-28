9 حالات تعافٍ من كورونا في النجف والديوانية

2020/03/28 | 23:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة النجف يوم الخميس تعافي 6 مصابين بفيروس كورونا من المرض.

وقالت الدائرة في بيان ورد لشفق نيوز، إن شفاء المرضى الستة "تم بجهود ملاكاتنا الطبية والصحية وسهرها على تقديم افضل ما يمكن تقديمه من خدمة لمرضانا".

وتابعت، "نؤكد دائما اننا معكم وبكم سننتصر على الكورونا فقط نأمل من الجميع الاستماع الى توجيهاتنا وارشاداتنا والالتزام بألاجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال".

من جانبها، أعلنت صحة الديوانية في بيان ورد لشفق نيوز، "شفاء ثلاث مصابين بالفيروس من أصل أربعة، هم سيدة من مركز المحافظة في حي الفرات واثنان من قضاء الشامية في الديوانية".

وأضافت أن "عدد المشتبه بهم كان 18 شخص وارسلت العينات للفحص وكانت النتيجة سالبة وعدم اصابة اي شخص منهم".

وأشارت إلى "تشديد إجراءات حظر التجوال وغلق الطرق الخارجية مع جميع المحافظات المجاورة"، منوهة إلى "السماح لاصحاب المواد العذائية والخضار والافران بفتح محالهم من الخامسة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا ولا يسمح لهم بعد هذا الوقت".

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