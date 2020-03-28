المالكي يدعو للالتزام بالارشادات الصحية للوقاية من كورونا وعدم مخالفة الحظر

2020/03/28 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

دعا الامين العام لحزب الدعوة، نوري المالكي، اليوم السبت، للالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية والجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، فيما شدد على ضرورة الالتزام بحظر التجوال.

وقال المالكي في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، إنه "بعد ان بلغت جائحة فايروس كورونا المستجد ذروتها في عراقنا الحبيب ، وبانتظار أن يبدأ هذا الفيروس مرحلة انتشاره الاخيرة ، ونظرا لتوغله في جميع محافظات العراق بنسب مختلفة ، فان الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا جميعا ان نكون بمستوى المسؤولية ، وان نلتزم بارشادات المرجعية الرشيدة ونراعي توجيهات الجهات الصحية التي تدعو الجميع الى الالتزام بحظر التجوال وتحديد الحركة الى الحد الادنى ، خوفا من تفشي العدوى في وقت تحذر فيه المؤسسة الصحية من مخاوف عدم امكانية السيطرة على الوضع الصحي للبلاد كالذي يحدث في بعض الدول الاوربية المتقدمة صحيا".

واضاف أن "الالتزام بمقررات خلية الازمة الصحية العليا دليل على وعي العراقيين وتقديرهم للموقف الصعب الذي يمر به العالم"، لافتاَ الى أن "دعوات تحدي المقررات الصحية والامنية من قبل البعض يعد اغراءً بمخالفة القرارات الرسمية التي يعاقب عليها القانون ، ويعد تعمداً على نشر المرض الذي قد يؤدي لا سمح الله الى الموت ، وقد افتت المرجعية العليا بأن من يتعمد العدوى فعليه الغرم واذا ما تعدى ذلك الى الوفاة فعليه الدية او غيرها من الحدود".

وتابع أننا "ندعوكم لسماع نداء مرجعيتكم وخلية الازمة فقط وعدم الاصغاء لأي رأي آخر من اية جهة كان، كما اننا نهيب بشعبنا الكريم ونحن نعيش ايام شهر شعبان المكرم ومناسباته ان يكون ملتزماً اكثر من اي وقت مضى بالعزل الطوعي وعدم التردد في مراجعة المستشفيات حال الاحساس ببوادر المرض فإن ثقافة الوقاية والعلاج المبكر يجب ان تكون هي السائدة في هذا الظرف".

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