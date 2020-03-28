شاهد بالفيديو: عملية اعتقال الشخص الذي هدد بـ”رمي الإسعاف” والكوادر الطبية

2020/03/28 | 23:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على الشخص الذي هدد الكوادر الطبية بفتح النار على الاسعاف في حال عدم مغادرتهم المنطقة وذلك خلال مهمة لفحص احدى الحالات المحجورة في المنزل.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، اعتقال القوات الامنية الشخص “مهدد الاسعاف” وسحبه من منزله بعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو […]

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