الزرفي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي

2020/03/28 | 23:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

بحث رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق، حجم المخاطر الناجمة عن انتشار «كورونا» وما خلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالميَّة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» أنَّ «الزرفي التقى أمس سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بغداد، وأعرب عن تعازيه لجميع الدول الأوروبيَّة التي تفقد يومياً المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا».

كما استعرض الزرفي، حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وما خلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق

العالميَّة.

ولفت البيان أيضاً، الى أنَّ الرئيس المكلف، نبّه الى المخاطر الجديَّة التي خلفها تراجع أسعار النفط العالميَّة، فضلاً عن إطلاعه السفراء على مسارات تشكيل الحكومة.

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