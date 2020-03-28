وزارة الصحة: الوضع تحت السيطرة

2020/03/28 | 23:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/ شذى الجنابي – هدى العزاوي المحافظات/ مراسلو الصباح

أكدت وزارة الصحة أمس السبت، أنه ورغم تزايد حالات الإصابة

بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، إلا أنَّ الوضع الصحي تحت السيطرة، معلنة رفع الطاقة الاستيعابيَّة للفحص والتشخيص إلى 1350 حالة يومياً عقب افتتاح المختبر الصيني الجديد في مدينة الطب، وجددت الوزارة تأكيدها أنَّ القضاء على كورونا والحد من انتشاره مرهونٌ بالتزام المواطنين بأوامر وتعليمات خليَّة الأزمة الحكوميَّة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في حديث خاص لـ «الصباح» بأنَّ «هذا التطور أسهم

بسرعة تشخيص الإصابة وإخراج الشخص الذي تظهر نتائجه سالبة فوراً، وكذلك إخضاع المصابين الذين تظهر إصاباتهم موجبة الى العلاج الفوري والذي يسهم بدوره في زيادة فرص شفائه قبل حدوث مضاعفات».

وأوضح البدر أنَّ «المختبر الجديد الذي تم إنجازه في وقتٍ قياسي لا يتجاوز سبعة أيام، تم بمساعدة سبعة من الأطباء الصينيين، وهو الأحدث بمستوى التجهيز وتقنيات التحليل الجزيئي (BCR) الخاص بالكشف عن حالات الإصابة”، مضيفاً أنه “سيتم افتتاح مختبرات أخرى في محافظتي ميسان والبصرة بعد وصول الأجهزة المختبريَّة والمعدات

الطبيَّة”.

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