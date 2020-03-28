التربية تطلقُ تطبيق «الموزابوك» للتواصل مع الطلبة

2020/03/28 | 23:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ اسراء السامرائي

أطلقت وزارة التربية تطبيق «الموزابوك» لضمان التواصل بين الطلبة والهيئات التدريسيَّة والتعليميَّة خلال فترة الانقطاع عن الدوام في المدارس.

وقال مصدر في المديرية العامة للمناهج الدراسية في وزارة التربية لـ»الصباح»: إنَّ «المديرية تعملُ على دعم منصة التعليم الالكتروني في ظل الظروف الراهنة، وأتمت في هذا الصدد إتاحة تطبيق (الموزابوك) عبر الموقع الالكتروني للمديريَّة والوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات العالميَّة المتخصصة في المناهج الدراسيَّة لضمان التواصل بين الطلبة والتلاميذ والمعلمين والمدرسين خلال فترة انقطاعهم عن الدوام في المدارس».



منبها الى أنَّ «المديريَّة كانت قد أقامت ورشة تدريبيَّة بشأن هذا التطبيق في وقتٍ سابق».

وأوضح أنَّ «تطبيق (الموزابوك) هو برنامجٌ مجاني للطلبة والمدرسين يهدفُ الى تسهيل التواصل بينهما وإكمال المشوار التدريسي والتعليمي للعام الدراسي الحالي الذي شهد تلكؤاً بسبب الأحداث التي رافقت انتشار وباء كورونا».

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