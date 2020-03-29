بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يوجه بفتح المصارف لتوزيع رواتب الموظفين

2020/03/29 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ صلاح الدين عمار الجبر، بفتح المصارف لصرف رواتب الموظفين.

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