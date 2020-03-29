المالكي : الالتزام بمقررات خلية الازمة دليل على وعي العراقيين

2020/03/29 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الامين العام لحزب الدعوة، نوري المالكي، اليوم السبت، للالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية والجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، فيما شدد على ضرورة الالتزام بحظر التجوال.

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