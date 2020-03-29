2020/03/29 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة حرس نينوى، اعتقال ٨ اشخاص إيرانيين أو أي عدد آخر غيرهم.وقالت القيادة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية واطلعت عليه “العهد نيوز” اليوم السبت، جاء فيه: “تنفي قيادة حرس نينوى نفياً قاطعاً اعتقال ٨ اشخاص إيرانيين أو أي عدد آخر غيرهم وما يتم تداوله عار عن الصحة وغير صحيح”.واضاف البيان “ندعو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس نينوى ينفي القاء القبض على أشخاص ايرانيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس نينوى ينفي القاء القبض على أشخاص ايرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).