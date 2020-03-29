استهداف كورونا للرجال أكثر من النساء يحيّر العلماء

2020/03/29 | 00:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يحاول العلماء معرفة الأسباب التي تجعل الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالفيروس التاجي الجديد.ورصد الخبراء أن “كوفيد – 19” ينتقي ضحاياه ليس فقط وفقا لفئات عمرية، بل وجنسية لأسباب مجهولة، إذ أن عدد الرجال المصابين بالفيروس وأولئك الذين توفوا أعلى بكثير من مثيليهما بين النساء.أول من لاحظ هذا التوجه هم […]

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