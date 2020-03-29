2020/03/29 | 00:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /من الطبيعي ترك ملاءات السرير لفترة طويلة جدا قبل غسلها مجددا، ولكن مع كون الأسرَة في الغالب موطنا للجراثيم الضارة، أصبح الحفاظ على نظافتها ضروريا أكثر من أي وقت مضى .وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا في بريطانيا حول عدد المرات التي يغسل فيها المواطنون الملاءات عن طريق OTTY، أن الكثيرين لا ينظفون الأغطية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم مرة يجب غسيل ملاءات السرير لقتل الجراثيم؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم مرة يجب غسيل ملاءات السرير لقتل الجراثيم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).