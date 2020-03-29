2020/03/29 | 00:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، كل من لديه مكائن خياطة الى صنع الكمامات، مؤكداً استعداد المحافظة لشرائها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يدعو من لديهم مكائن خياطة لصنع الكمامات واستعداد المحافظة لشرائها) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يدعو من لديهم مكائن خياطة لصنع الكمامات واستعداد المحافظة لشرائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).