المالكي يدعو الى الالتزام بمقررات خلية الازمة

2020/03/29 | 00:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي الى الالتزام بمقررات خلية الازمة محذرا من مخاطر تفشي وباء كورونا.وقال المالكي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم السبت، ان” الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا جميعا ان نكون بمستوى المسؤولية ، وان نلتزم بارشادات المرجعية الرشيدة ونراعي توجيهات الجهات الصحية التي تدعو الجميع الى […]

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