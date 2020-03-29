«بلومبيرغ»: اندلاع حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا

2020/03/29 | 00:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، في تقرير لها عن تأثر الواقع الاقتصادي في منطقة الخليج العربي بفيروس «كورونا» وتوسع دائرة الوباء ووصوله لأكثر من 150 دولة، بالتزامن مع اندلاع حرب أسعار

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