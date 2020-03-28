مصر: الاختلاط يرفع أعداد الإصابات والوفيات بـ “كورونا”

2020/03/29 | 00:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 6 حالات وفاة جديدة.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، “خالد مجاهد”، إنه تم ثبوت تسجيل 40

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