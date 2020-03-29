المالكي يدعو الى الالتزام بمقررات خلية الازمة الصحية

2020/03/29 | 00:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، اليوم السبت، الى الالتزام بمقررات خلية الازمة الصحية.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، "بعد ان بلغت جائحة فايروس كورونا المستجد ذروتها في عراقنا الحبيب ، وبانتظار أن يبدأ هذا الفيروس مرحلة انتشاره الاخيرة ، ونظرا لتوغله في جميع محافظات العراق بنسب مختلفة ، فان الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا جميعا ان نكون بمستوى المسؤولية ، وان نلتزم بارشادات المرجعية الرشيدة ونراعي توجيهات الجهات الصحية التي تدعو الجميع الى الالتزام بحظر التجوال وتحديد الحركة الى الحد الادنى ، خوفا من تفشي العدوى في وقت تحذر فيه المؤسسة الصحية من مخاوف عدم امكانية السيطرة على الوضع الصحي للبلاد كالذي يحدث في بعض الدول الاوربية المتقدمة صحيا ً".

واضاف ان ا"لالتزام بمقررات خلية الازمة الصحية العليا دليل على وعي العراقيين وتقديرهم للموقف الصعب الذي يمر به العالم .

واوضح ان "دعوات تحدي المقررات الصحية والامنية من قبل البعض يعد اغراءً بمخالفة القرارات الرسمية التي يعاقب عليها القانون ، ويعد تعمداً على نشر المرض الذي قد يؤدي لا سمح الله الى الموت ، وقد افتت المرجعية العليا بأن من يتعمد العدوى فعليه الغرم واذا ما تعدى ذلك الى الوفاة فعليه الدية او غيرها من الحدود".

وتابع اننا "ندعوكم لسماع نداء مرجعيتكم وخلية الازمة فقط وعدم الاصغاء لأي رأي آخر من اية جهة كان، كما اننا نهيب بشعبنا الكريم ونحن نعيش ايام شهر شعبان المكرم ومناسباته ان يكون ملتزماً اكثر من اي وقت مضى بالعزل الطوعي وعدم التردد في مراجعة المستشفيات حال الاحساس ببوادر المرض فإن ثقافة الوقاية والعلاج المبكر يجب ان تكون هي السائدة في هذا الظرف".

واستكمل "ويطيب لنا ان نقدم الشكر لجميع المؤسسات الخيرية والمحسنين والعراقيين الذين تطوعوا لتفقد العوائل المحتاجة للعون والدعم، والشكر موصول للكوادر الصحية المضحية وهي تمارس دورها الانساني والوطني في متابعة حالات المرضى وعلاجهم بالرغم من احتمال العدوى".

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