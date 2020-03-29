مصدر يؤكد اعتقال المتجاوز على الإطباء في محافظة البصرة (فيديو)

2020/03/29 | 00:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر امني، اليوم السبت، اعتقال المتجاوز على الإطباء في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه تم "القاء القبض على المتجاوز على الإطباء في محافظة البصرة".

يشار الى انه قام احد المواطنيين في محافظة البصرة بالتجاوز على الكوادر الطبية الذين حاولوا الاطمئنان على والدته المصابة، وهددهم برمي الاطلاقات النارية عليهم.

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